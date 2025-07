Aumento pedaggi autostrade dal 1° agosto è polemica

L'annuncio dell'aumento dei pedaggi autostradali dal 1° agosto 2025 ha scatenato un'onda di polemiche politiche in Italia. Un emendamento al decreto Infrastrutture proposto dai relatori mira a incrementare il canone delle concessionarie all'Anas, suscitando opposizioni dure e critiche interne alla maggioranza. La tensione cresce: la Lega chiede il ritiro immediato del provvedimento. Resta da capire come si evolverà questa difficile partita politica e quali saranno le conseguenze per gli automobilisti italiani.

Un emendamento dei relatori al decreto Infrastrutture vuole aumentare il canone corrisposto dalle concessionarie all'Anas. Se approvato, entrerebbe in vigore il 1° agosto 2025. Accese polemiche politiche. Opposizioni furiose, parte della maggioranza critica. La Lega chiede il ritiro del provvedimento.

