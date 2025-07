La Commissione Ue bacchetta il governo sulla nomina del nuovo ad di Trenitalia | rischio procedura d’infrazione

La Commissione europea mette in guardia il governo italiano, bruscamente richiamando alla correttezza nella nomina del nuovo AD di Trenitalia. La questione, che riguarda le potenziali violazioni della direttiva 2012/34/Ue, rischia di scatenare una procedura d'infrazione contro l’Italia. Un altro capitolo complesso si apre nel delicato scenario ferroviario nazionale, mettendo a rischio gli equilibri e le riforme in atto. La situazione resta calda e ancora tutta da chiarire.

Arriva l’altolĂ della Commissione europea alle porte girevoli fra Trenitalia e Rete ferroviaria italiana (Rfi). Lo scrive su L’Espresso il giornalista Sergio Rizzo, secondo cui l’esecutivo Ue avrebbe inviato una lettera al governo italiano in data 27 giugno. L’oggetto della mail è inequivocabile: «Possibile inosservanza della direttiva 201234Ue che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico». Tra i destinatari ci sono tre ministri dell’esecutivo Meloni: il vicepremier Matteo Salvini (Infrastrutture), Antonio Tajani (Esteri) e Tommaso Foti (Affari europei). Il passaggio di Strisciuglio da Rfi a Trenitalia. 🔗 Leggi su Open.online

