La Casa Ultima | felicità sarà soprattutto poter tornare nella propria terra per riuscire a cambiare la direzione del vento

La casa, ultima e più desiderata felicità, rappresenta per molti il ritorno alle proprie radici e la possibilità di cambiare il vento. Tuttavia, la vera gioia non risiede nel perpetuare il lavoro opprimente o nell’obbedienza silenziosa, ma nella libertà di scegliere un destino diverso. Nicola mi ha sempre detto che…

Ma la felicità non è sicuramente tornare o rimanere per continuare a zappare, a lavorare la terra del padrone con la schiena curva per la fatica e l’obbedienza, senza nessuna lamentela; a sottostare ai soprusi senza mai chiedere conto perché se ti lamenti perdi il pezzo di pane che serve a sfamare la famiglia, e i figli, anche loro, come noi, crescendo avranno la schiena piegata e continueranno a stare zitti. Nicola mi ha sempre detto che bisogna lottare per rivendicare i propri diritti. Lui lo faceva quando frequentava la sezione del partito. Ma finché si è in pochi non si riuscirà a raggiungere l’uguaglianza sociale desiderata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it