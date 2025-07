vogliono trasformarci nello stato islamico tricolore cerno boccia i presidi islamici

Dopo aver lanciato questa iniziativa, si apre un dibattito cruciale sulla sicurezza e l’integrazione. È fondamentale trovare soluzioni efficaci per prevenire la spirale di violenza e promuovere un dialogo costruttivo tra comunità e istituzioni. Solo così si potrà garantire un ambiente più sicuro e inclusivo, rispettando i valori di coesione e rispetto reciproco che costituiscono il cuore di una società moderna e civile.

Diventano un caso i presidi islamici nei parchi pubblici di Piacenza per «intercettare» i giovani che non rispettano le regole. A proporre l'iniziativa è stata la comunità islamica locale dopo una serie di violenze, vandalismi e accoltellamenti fra diversi giovani immigrati di religione islamica. Lo scopo sarebbe quello di allontanare i giovani dalle liti e dai conflitti che spesso sfociano in aggressioni talora anche mortali. Dopo aver lanciato il servizio da Piacenza, la conduttrice del Tg4 Stefania Cavallaro ha chiesto all'ospite Tommaso Cerno, direttore del Tempo: «Dove finisce l'intenzione encomiabile di limitare il vandalismo e inizia il rischio di una "Sharia della sicurezza”, visto che si fa leva in questo caso sula religione?». 🔗 Leggi su Iltempo.it