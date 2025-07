Dice di essere minorenne ma il test osseo lo smentisce espulso da Morbegno dopo 142 reati

Un cittadino marocchino residente a Morbegno, nonostante dichiarasse di essere minorenne, ha visto smentite le sue affermazioni grazie a un test osseo. Espulso dopo aver accumulato 142 segnalazioni per reati, è stato accompagnato a Malpensa e rimpatriato a Casablanca. Questa vicenda evidenzia l’importanza di controlli accurati e della collaborazione internazionale per garantire sicurezza e legalità .

Segnalato 142 volte in sette anni: espulso un ragazzo marocchino residente a Morbegno - In un clima di tensione e attenzione, la Polizia di Sondrio ha notificato l’espulsione di un giovane marocchino residente a Morbegno, dopo essere stato segnalato ben 142 volte in sette anni.

Morbegno, 23enne marocchino espulso dopo 142 segnalazioni: non potrà tornare in Italia per 15 anni - Trovato più volte con armi e droga, è stato accusato di ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona, interruzione d ... Si legge su milano.corriere.it