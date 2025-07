Lodi finge di chiedere una penna e ruba i soldi alla negoziante | lei lo insegue ma lui la colpisce in faccia

Un episodio di violenza scuote il cuore di Lodi: un trentaduenne senegalese ha aggredito una negoziante durante una rapina, fingendo di chiedere una penna prima di derubarla dei soldi e colpirla in faccia. La rapina è stata fermamente condannata, e le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto. La città si stringe intorno alla vittima, auspicando giustizia e maggiore sicurezza per tutti.

