Non chiediamo clemenza chiediamo giustizia | da Rebibbia l’appello di Gianni Alemanno e Fabio Falbo ai Presidenti di Senato e Camera

Non chiediamo clemenza, ma giustizia. Da Rebibbia, Gianni Alemanno e Fabio Falbo rivolgono un appello ai Presidenti di Senato e Camera, ricordando che dietro le istituzioni ci sono persone con diritti e dignità da rispettare. In questo momento critico, la loro voce si fa portavoce di chi lotta per una verità che non può essere ignorata. La giustizia, infatti, è un diritto di tutti.

Riceviamo da Gianni Alemanno e pubblichiamo nel rispetto delle norme dell'Ordinamento Al Presidente del Senato della Repubblica Sen. Ignazio La Russa Al Presidente della Camera dei Deputati On. Lorenzo Fontana Signori Presidenti, ci rivolgiamo a Voi che rappresentate il massimo punto di riferimento dell'attività parlamentare, per far sentire la nostra voce di persone detenute nel Braccio G8 del Carcere di Rebibbia NC. Siamo persone con esperienze molto diverse – una contraddistinta da un pluridecennale impegno politico e istituzionale, l'altra da una lunghissima esperienza carceraria vissuta studiando Giurisprudenza e lavorando come "scrivano" al servizio delle altre persone detenute – ma accomunate dallo stesso impegno per rendere pubbliche le drammatiche condizioni in cui si vive negli istituti penitenziari italiani.

