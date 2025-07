Wimbledon 2025 Sara Errani ed Andrea Vavassori approdano agli ottavi del doppio misto in 52 minuti

Wimbledon 2025 si anima con un exploit azzurro: Sara Errani e Andrea Vavassori, testa di serie numero 3 nel doppio misto, inaugurano il torneo con una vittoria travolgente in soli 52 minuti. La coppia italiana, che ha affrontato con determinazione i padroni di casa Julian Cash e Heather Watson, dimostra ancora una volta il suo valore. Ora, negli ottavi, si preparano a sfidare Jackson Withrow e Irina Khromacheva, puntando ad arrivare lontano nel prestigioso torneo londinese.

Esordio positivo nel torneo di doppio misto a Wimbledon 2025 per la coppia testa di serie numero 3, formata dagli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori, che annichiliscono i padroni di casa britannici Julian Cash ed Heather Watson, in tabellone con una wild card, liquidati con lo score di 6-3 6-0 in appena 52 minuti di gioco. Gli italiani negli ottavi di finale affronteranno lo statunitense Jackson Withrow e la russa Irina Khromacheva. Nel primo set la coppia italiana è perfetta in battuta, concedendo appena sei punti in cinque turni al servizio agli avversari. I britannici, invece, hanno maggiori difficoltĂ , facendosi trascinare ai vantaggi giĂ nel secondo game, ma gli azzurri centrano lo strappo a quindici alla prima occasione nel quarto gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, Sara Errani ed Andrea Vavassori approdano agli ottavi del doppio misto in 52 minuti

