In due sono precipitati col parapendio nel campo da calcio del Bione | la manovra d’emergenza

Due piloti di parapendio, invece di precipitare in modo pericoloso, hanno scelto con saggezza un atterraggio sicuro nel campo da calcio del Bione a Lecco. La loro decisione ha evitato rischi e ha trasformato una potenziale emergenza in un esempio di prontezza e buon senso. Un episodio che dimostra come, anche nelle situazioni più imprevedibili, la calma e la competenza possano fare la differenza.

Lecco, 4 luglio 2025 - "Aiuto, sono precipitati due con il parapendio!". Invece non sono precipitati. Sono semplicemente atterrati dove c'è abbastanza spazio per planare in sicurezza, cioè nel campo da calcio del Bione, il centro sportivo comunale di Lecco. L'allarme. Nel pomeriggio di venerdì due piloti di parapendio sono atterrati al Bione appunto: una manovra d'emergenza per non rischiare di finire in mezzo al lago oppure di essere trasportati dalle correnti d'aria ancora più fuori rotta. I due erano decollati dal campo di lancio di Roncola in provincia di Bergamo. Da piano di volo, l'obiettivo era quello di atterrare a Palazzago, ad un paio di chilometri di distanza.