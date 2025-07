Roma multata dalla UEFA per violazione del Fair Play Finanziario | stangate per Chelsea e Barcellona

Roma sotto la lente della UEFA: multa di 3 milioni di euro per violazione del fair play finanziario, mentre Chelsea e Barcellona sono stati colpiti duramente. Il calcio europeo si agita, tra sanzioni e strategie di bilancio da rivedere. Scopriamo insieme cosa significa tutto questo e come influenzerà il futuro delle big europee!

L'UEFA ha annunciato una multa nei confronti dell’Roma per la violazione del Financial Fair Play: il club giallorosso dovrà corrispondere una multa pari a 3 milioni di euro. Milan e Inter ok, stangate per Chelsea e Barcellona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roma - uefa - violazione - fair

Ranking UEFA finale, Roma in top 10 davanti al Barcellona: L’Inter perde terreno - La Roma si conquista un posto nella top 10 della UEFA, superando il Barcellona e mettendo in discussione l'egemonia delle big europee.

Oggi domenica 29 giugno, ci siamo! Dalle 10:00 alle 14:00 il Lazio Fan Shop è aperto in Via degli Scipioni 84, Roma Se non puoi venire di persona, fai un salto online: laziofanshop.it Lazio Fan Shop via degli Scipioni 84, Roma Vai su Facebook

Roma multata dalla UEFA per violazione del Fair Play Finanziario: stangate per Chelsea e Barcellona; Uefa, multe per violazione del fair play finanziario: 3 milioni alla Roma, salvi Milan e Inter. Stangata per il Chelsea; Fair play finanziario, arriva la multa alla Roma.

Roma, multa Uefa per violazione al Fair Play Finanziario. Inter e Milan, tutto ok - La Cfcb ha comminato una sanzione al club giallorosso per avere "leggermente superato l'obiettivo intermedio stabilito per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2024" ... Secondo tuttosport.com

Multe per violazione del fair play finanziario, 3 milioni alla Roma e stangata per il Chelsea - Arrivano le prime decisioni dalla Camera di Controllo Finanziario dei Club Uefa (CFCB) che ha annunciato le multe ai club monitorati nella stagione 2024- Segnala msn.com