Meloni | avanti su centri Albania riflettere su poteri Stato

Il governo Meloni prosegue con decisione sui centri in Albania, sfidando gli ostacoli e le opposizioni. Un atto che invita a riflettere sul ruolo dei poteri dello Stato e sulla determinazione politica nel portare avanti iniziative di successo. L’Italia, pioniera in questa sfida, si confronta con un panorama europeo che osserva con interesse e, talvolta, con critica. Ma cosa significa davvero questa scelta per il futuro del nostro Paese?

Roma, 4 lug. (askanews) - Sui centri in Albania il governo "va avanti nonostante gli evidenti tentativi di impedire a tutti i costi che l'iniziativa possa avere successo. Deve farci riflettere sul ruolo della politica e di altri poteri dello Stato. Sono determinata, è un'idea di successo e ci sono molti altri Paesi in Europa che cercano di fare la stessa cosa. Dispiace che un'Italia pioniera cerchi di darsi la zappa sui piedi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento al Forum in Masseria di Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: avanti su centri Albania, riflettere su poteri Stato

In questa notizia si parla di: meloni - avanti - centri - albania

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

Il progetto dei centri migranti in Albania è diventato un incubo per Giorgia Meloni: centinaia di milioni sprecati, strutture vuote e zero risultati. ? È tempo che il governo inizi ad occuparsi seriamente della questione migratoria. ? Oggi, nella Giornata Mondiale de Vai su Facebook

Dubbi della Corte sull'accordo Italia -Albania, il Ministro #Foti: "Mentre in Europa l'approccio del governo Meloni al contrasto dell'immigrazione irregolare viene adottato come modello di riferimento, in Italia alcuni organi giurisdizionali sembrano più impegnati Vai su X

Meloni: avanti su centri Albania, riflettere su poteri Stato; A Palazzo Chigi il vertice sul centro in Albania: Avanti con soluzioni innovative alle migrazioni; In Albania trionfo di Rama, si va avanti con i centri per migranti voluti da Meloni.

Meloni: "Ho sentito Trump su Ucraina e dazi. Il piano Albania? Un successo, va avanti" - Il premier al Forum in Masseria di Manduria ha dialogato su tutti i temi caldi che interessano l'Italia, sia per la politica estera che per gli interni ... Da msn.com

Meloni: «Avanti con premierato, autonomia, giustizia. I centri in Albania funzioneranno» - I centri in Albania funzioneranno» Meloni rivendica la creazione di 1 milione di posti di lavoro e sottolinea l'orgoglio che Berlusconi proverebbe per il governo. ilsole24ore.com scrive