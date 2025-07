Cisgiordania reportage tra gli insediamenti dei coloni

Nel cuore della Cisgiordania, un territorio segnato da tensioni e speranze, Alessandra Buzzetti ci guida attraverso un reportage che svela le dinamiche intricanti degli insediamenti dei coloni israeliani. Un viaggio tra realtà spesso invisibili, che mette in luce le sfide quotidiane e le implicazioni geopolitiche di una delle zone più calde del Medio Oriente. Scopriamo insieme le storie che plasmano il futuro di questa Terra contesa.

Un reportage nella zona calda degli insediamenti dei coloni israeliani. Servizio della corrispondente, Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cisgiordania, reportage tra gli insediamenti dei coloni

