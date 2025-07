Ius scholae Meloni | non è nel programma di governo

Nel panorama politico italiano, le differenze tra le forze del centrodestra emergono chiaramente, con alcuni temi come la cittadinanza che suscitano dibattiti intensi. La posizione di Meloni ribadisce l'importanza di rispettare il programma di governo e sottolinea che la riforma della cittadinanza non è tra le priorità. Ora, l'attenzione si concentra su come questa visione influenzerà le politiche future e il dialogo sociale nel nostro Paese.

Roma, 4 lug. (askanews) - "Il centrodestra √® composto da forze politiche diverse, con sensibilit√† diverse. C'√® un programma di governo che delinea le azioni da compiere. Io penso che sarebbe utile per tutti concentrarci sulle priorit√† indicate nel programma, la riforma della cittadinanza non √® tra queste. Poi io penso che non sia corretto concedere la cittadinanza a un minore quando i genitori sono ancora stranieri e dopo 10 anni si ha la cittadinanza con l'attuale legge. Poi ci si pu√≤ occupare delle rigidit√† amministrative, si potrebbe lavorare sulle complicazioni. Ma sarebbe un bene concentrarsi sulle priorit√† del programma". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Ius scholae, Meloni: non √® nel programma di governo

In questa notizia si parla di: programma - governo - scholae - meloni

Gb, il governo inglese avvia programma per castrazione chimica - Il governo britannico ha annunciato un programma di castrazione chimica per condannati per reati sessuali, coinvolgendo 20 carceri.

Ius Scholae, Tajani: ¬ęStop alleati? Pronti a discuterne ma priorit√† √® giustizia¬Ľ Vai su Facebook

Ius scholae, Meloni: non √® nel programma di governo; Ius scholae, Meloni frena: Non √® priorit√† di governo, concentrarsi sul programma; Ius Scholae, Meloni: ¬ęMeglio concentrarsi sulle priorit√† del programma di governo¬Ľ.

Ius scholae, Meloni: non è nel programma di governo - (askanews) ‚Äď ‚ÄúIl centrodestra è composto da forze politiche diverse, con sensibilità diverse. Si legge su askanews.it

Ius Scholae, Meloni: «Meglio concentrarsi sulle priorità del programma di governo» - «Il centrodestra è composto a forze politiche diverse, su alcune questioni ci sono sensibilità diverse, penso sia normale altrimenti saremmo un partito unico ma è anche la ragione per la quale abbiamo ... msn.com scrive