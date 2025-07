Studente di 17 anni cade da un soppalco durante lo stage a Brugnera | è grave

Un giovane di appena 17 anni, durante il suo tirocinio in un'officina meccanica a Brugnera, ha avuto un grave incidente: è caduto da un soppalco di circa tre metri. La scena, avvolta nel dramma, ha scosso l’intera comunità e solleva importanti interrogativi sulla sicurezza sul lavoro. È fondamentale comprendere cosa sia accaduto e come prevenire simili tragedie in futuro. La vicenda ci invita a riflettere sull’importanza delle misure di protezione adeguate.

Il dramma in un’officina specializzata. È caduto da un soppalco alto circa tre metri mentre era impegnato in uno stage aziendale in un’officina meccanica. Vittima un ragazzo di 17 anni, che proprio a fine mese avrebbe compiuto la maggiore età. L’ incidente è avvenuto nella mattinata del 4 luglio all’interno dell’ officina Pavan, specializzata nella riparazione di veicoli industriali, anche di grandi dimensioni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe precipitato in seguito al cedimento di un controsoffitto su cui si trovava per eseguire alcune attività pratiche. L’impatto con il suolo gli ha provocato un trauma cranico e toracico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Studente di 17 anni cade da un soppalco durante lo stage a Brugnera: è grave

