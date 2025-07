Il Siviglia si conferma un esempio di resilienza e passione nel calcio iberico, mantenendo fede ai valori del suo inno centenario: “non si arrende mai”. Nonostante le sfide e l’instabilità di un’epoca difficile, il club ha deciso di rinnovare con determinazione per la stagione 2025-26, dimostrando che la fedeltà alla propria storia è più forte di qualsiasi tempesta. La squadra è pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi e di orgoglio.

2025-07-04 19:16:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Fedele a "dire che non si arrende mai" che l'inno del centenario canta, il Siviglia Hobby Gesterà la sua squadra un altro anno. Nonostante il clima dell'instabilità che viene respirato e proveniente dal suo peggior esercizio nel secolo attuale, il club ispanico ha chiuso la campagna di rinnovo dei fertilizzanti per il corso del 2025-26 con un forte 97,6% di ristrutturazioni. Vale a dire, 38.108 partner Vogliono continuare a collegare al loro posto allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Un fatto che accusa una maggiore rilevanza se sono prese in considerazione proteste e manifestazioni per la gestione dell'entità a livello istituzionale e sportivo.