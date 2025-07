Vieri | Inter ferita ancora da rimarginare ma resta la più forte!

Christian Vieri, ex nerazzurro e icona del calcio italiano, analizza con passione l’attuale situazione dell’Inter in vista del nuovo campionato. Nonostante le ferite aperte e le sfide recenti, il suo ottimismo sulla forza della rosa rimane saldo. La domanda che tutti si pongono è: può questa Inter risalire la china e conquistare il titolo? La risposta, come sempre, potrebbe dipendere dai prossimi acquisti e dalla capacità di ricostruire un soggetto vincente.

L’ex nerazzurro Christian Vieri esprime un parere sull’Inter in vista dell’inizio del prossimo campionato. Dal tragico finale di stagione all’esperienza al Mondiale per Club, fino ai problemi emersi negli ultimi giorni. FAVORITA – Christian Vieri, intercettato da Radio Sportiva, esordisce: « Chi vince il prossimo scudetto? Io dico sempre che l’Inter, secondo me, ha la rosa più forte, anche oggi. Però bisogna capire chi va, chi viene, chi rimane. Anche se il Napoli ha vinto lo scudetto, e ha dimostrato di essere più costante, metto sempre l’Inter prima. Vediamo cosa succederà nel prossimo mesetto sul fronte mercato ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Vieri: «Inter, ferita ancora da rimarginare ma resta la più forte!»

In questa notizia si parla di: vieri - inter - ferita - rimarginare

Moratti, festa di compleanno a sorpresa con oltre 100 ex Inter: Vieri e Recoba col Pandino - Massimo Moratti ha festeggiato i suoi 80 anni con una straordinaria festa di completano a sorpresa, circondato da oltre 100 ex calciatori dell'Inter.

CHE FINE HA FATTO - Grigoris Georgatos, il primo terzino sinistro post-Roberto Carlos: talento promettente frenato dalla... saudade.

Inter, Vieri: "Il lavoro della dirigenza è stato incredibile: 2 finali in 2 anni non capita spesso" - TUTTOmercatoWEB.com - Pio Esposito può stare nella rosa nerazzurra" Vieri: "Il Milan a oggi è più debole. Secondo tuttomercatoweb.com

Vieri in difesa dell'Inter: "Altro che flop, due finali UCL sono un miracolo specie pensando al budget" - MSN - Analisi a tutto tondo sulla Serie A, quella offerta da Bobo Vieri dal palco della Milano Football Week. Segnala msn.com