Vlahovic Juventus il Milan continua a seguire il serbo! Allegri lo vuole portare in rossonero ma… Cosa filtra sul futuro dell’attaccante

Dusan Vlahovic, giovane promessa serba e protagonista della Juventus, potrebbe presto cambiare maglia. Il Milan, da tempo interessato, continua a monitorare attentamente la sua situazione, sperando di inserirlo nel proprio attacco. Con Allegri che potrebbe dover affrontare un'importante rivoluzione in squadra, il futuro dell’attaccante si fa incerto: tutto lascia pensare che nelle prossime settimane si possa delineare una svolta decisiva. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti più freschi e sorprendenti.

Vlahovic Juventus, il Milan continua a seguire il serbo: le novitĂ su quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della nazionale serba, è sempre piĂą vicino a lasciare la Juventus. Come riportato dal QS, il futuro del giocatore potrebbe essere ancora in Serie A, con il Milan che sta monitorando la sua situazione. Il Milan è interessato a Vlahovic e lo considera una valida opzione per rafforzare il proprio reparto offensivo nella prossima stagione. Il bomber serbo, che ha vissuto stagioni altalenanti a Torino, sarebbe infatti un obiettivo per il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, che stima molto le sue qualitĂ .