Beukema libero per il Napoli il Bologna lo sostituisce con Vitik

Il calciomercato infiamma le strategie dei club italiani, e il Bologna fa un passo deciso verso la rivoluzione. Con gli acquisti di Bernardeschi, Immobile e Vitik, i rossoblu accelerano e preparano le mosse decisive: la partenza di Beukema, obiettivo del Napoli, si avvicina. La scena è pronta a cambiare, e le prossime settimane saranno decisive per definire le sorti di queste trattative di alto livello.

Il Bologna accelera sul calciomercato e sblocca un’uscita anche per il Napoli. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, i rossoblu hanno chiuso tre operazioni: Bernardeschi, Immobile e Vitik. Proprio l’arrivo del difensore dallo Sparta Praga apre la strada alla partenza di Sam Beukema, obiettivo del club azzurro. E Bernardeschi prende il posto di Ndoye. Si sblocca Beukema per il Napoli:. Luca Marchetti a Sky Sport 24: «Tripletta del Bologna oggi: arriva Bernardeschi per il quale non serve nient’altro oltre la firma sul contratto, poi Immobile per il quale il Besiktas ha ufficializzato l’addio con la rescissione contrattuale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Beukema libero per il Napoli, il Bologna lo sostituisce con Vitik

In questa notizia si parla di: beukema - napoli - bologna - vitik

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

Ultime di mercato - Il #Bologna prende #Vitik (si può chiudere per #Beukema al Napoli) -Prende #Bernardeschi e #Immobile Attenzione a #Mandragora e #Kean, ipotesi per il Napoli come vice Frank e ottima alternativa a Lukaku #Raspadori cercato da Atalant Vai su X

L'erede di Beukema è arrivato da pochi minuti a Bologna, a breve dovrebbe sbloccarsi così il colpaccio per il Napoli. Alfredo Pedullà , attraverso il suo sito ufficiale, evidenzia: "Il post Beukema a Bologna è iniziato, Vitik è arrivato in città in questi minuti". Vai su Facebook

Colpo Bologna, preso Vitik per 15 milioni: Beukema-Napoli, chiusura vicina; Beukema libero per il Napoli, il Bologna lo sostituisce con Vitik; Bologna, Vitik è in città : visite mediche e firma per il dopo Beukema.

Bologna, Vitik è atterrato in città: arriva per 15 milioni dallo Sparta Praga e sostituirà Beukema, diretto al Napoli - In attesa di chiudere l’operazione che porterà il difensore centrale olandese al Napoli nelle prossime ore, il club rossoblù ha chiuso per il suo sostituto che sarà ... Riporta calciomercato.com

Beukema libero per il Napoli, il Bologna lo sostituisce con Vitik - Marchetti a Sky Sport 24: «ora Beukema può partire». Scrive ilnapolista.it