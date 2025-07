Due storie una passione | Salvatore Paudice e Matteo Palella tra i semifinalisti nazionali di Primo Passo per Sognare

Due giovani talenti, un’unica grande passione: la musica. Salvatore Paudice e Matteo Palella sono tra i semifinalisti nazionali di “Primo Passo per Sognare”, un’occasione imperdibile per emergere nel panorama musicale italiano. Con percorsi diversi ma lo stesso sogno di conquistare il pubblico, questi ragazzi si preparano a vivere un’esperienza unica. Salvatore Paudice, il più giovane della semifinale, nasce a Napoli nel 2010, portando già con sé un talento straordinario...

Due voci, due percorsi diversi, un sogno comune: arrivare in finale e farsi ascoltare dal grande pubblico. Salvatore Paudice e Matteo Palella sono ufficialmente tra i semifinalisti nazionali del contest " Primo Passo per Sognare " ( www.primopassopersognare.it ), una delle competizioni più promettenti per giovani talenti della musica in Italia. Salvatore Paudice: la voce più giovane della semifinale. Nato a Napoli il 2 novembre 2010, Salvatore è il più giovane tra i semifinalisti in gara. La sua passione per il canto è sbocciata sin da piccolo, diventando parte integrante delle sue giornate. Da oltre due anni studia canto, prima alla scuola Sinfonica Records, poi con lezioni private sotto la guida dell'insegnante Giusy Bruno.