Protesta della Polizia Municipale Ma i sindacati prendono le distanze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Iledai sei agenti del comandoche hanno firmato la lettera inviata al sindaco Claudio Del Del Rosso in difesa del comandante Domenico Gatto. Mentre tutte le altre posizioni organizzative in scadenza sono state rinnovate fino al 31 dicembre, Gatto è stato rinnovato solo fino al 30 settembre. Una scelta che sarebbe stata dettata anche dalle perplessità legate al procedimento penale che vede imputato il funzionario insieme ad alcuni agenti in servizio all’epoca dei fatti. I firmatarihanno dichiarato che se Gatto non sarà confermato chiederanno la mobilità lasciando il comando, dove al momento ci sono altri tre dipendenti a termine e dieci stagionali. I vigili urbani, ormai da tempo, attraversano una situazione di sostanziale difficoltà legata agli organici e la polemica non semplifica certo la situazione.