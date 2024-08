Parigi 2024 tuffi Marsaglia ultimo in semifinale trampolino 3 metri | l’azzurro manca l’accesso alla finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Lorenzonon riesce ad accederedeidalalle Olimpiadi di, infatti, chiude la sua prova incon 354.05 punti che lo relegano in ultima posizione, non rientrando quindi tra coloro che parteciperanno. Dopo due buoniin apertura,perde terreno con il 58.50 fatto al terzo tuffo: a metà gara, Lorenzo è comunque quindicesimo a sei punti dtop-12. Ma il distacco si fa ancora più ampio dopo il quinto tuffo, imperfetto e che vale appena 45.90 punti. Grande spettacolo, invece, per le posizioni di testa: a comandare sono i cinesi Wang, mattatore assoluto con 537.85 punti, e Xie (505.85), mentre il britannico Laugher è terzo con 467.05, poco più di tre punti di vantaggio sul messicano Olvera Ibarra: numeri che sono solo un assaggio del grande spettacolo che ci attenderà in