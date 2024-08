Parigi 2024 staffetta mista azzurra di marcia al sesto posto | Stano-Palmisano in gara col cuore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto– Unadifficile per gli Azzurri quella delladei 42 km, ma loro ci sono stati e non hanno mollato un metro. E con tutte le difficoltà avute. La febbre, gli infortuni. Ma Massimo(Fiamme Oro) e Antonella(Fiamme Gialle) sono scesi ine hanno puntato al meglio. Lo hanno fatto. E il(con il tempo di c 2h53’52”), significa di averci provato alle Olimpiadi di. Uniti, amici, compagni di squadra, come sempre. Il racconto della– Fonte fidal.it PRIMA FRAZIONE – Qualche goccia di pioggia e temperatura inferiore ai venti gradi in partenza, sul circuito del Trocadéro, nello scenario incantevole della Torre Eiffel.