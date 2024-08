Parigi 2024 arrestata una donna in Cina | aveva diffamato sui social una giocatrice di ping pong

Leggi tutta la notizia su sportface

La polizia di Pechino ha arrestato unasospettata di aver pubblicato dei commentiri suimedia nei confronti di atleti e allenatori cinesi impegnati nella finale del singolare femminile dialle Olimpiadi di. La sospettata, una 29enne di cognome He, "ha fabbricato informazioni maliziosamente e hapalesemente i diretti interessati, con un conseguente impatto negativo sulla società", ha riferito la polizia in un comunicato. Weibo, il popolare sito cinese di microblogging utilizzato nel Paese, ha affermato di aver cancellato oltre 12.000 post e bannato più di 300 account per quelli che ha definito commenti "illegali".