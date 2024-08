Paltrinieri e compagni non si allenano nella Senna ma al loro posto si tuffa il ct

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Le condizioni dellacontinuano a preoccupare dopo i problemi incontrati nel triathlon, tuttavia gli organizzato hanno confermato la decisione di svolgere regolarmente le prove olimpiche di nuoto di fondo nel fiume parigino. Le competizioni si svolgeranno Pont Alexandre III e Pont de l’Alma nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 agosto con la possibilità di testare il campo di gara alla vigilia, una chance che gli azzurri hanno preferito declinare. Intanto però è stato annullato l’allenamento in acqua a causa della contaminazione batterica del fiume. Stavolta c’è di mezzo Gregorioe i suoi avversari della 10 km in acque libere, in programma venerdì. Proprioè stato fin dall’inizio tra i più critici sulla scelta di usare la, non balneabile per oltre un secolo, come sede delle gare.