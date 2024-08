Olimpiadi 2024 il dolce sostegno di Chiara Bontempi a Gimbo Tamberi | Sei un fenomeno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un’Olimpiade di grandi emozioni già prima delle gare vere e proprie quella di Gianmarco. Il portabandiera azzurro, che ha passato momenti di grande preoccupazione prima di poter entrare in pista per via di un presunto calcolo renale, ha gareggiato nella qualificazione di salto in alto a Parigi sotto gli occhi della moglie, ilPrima la fede persa nelle acque della Senna durante la cerimonia di apertura in cui ha portato la bandiera insieme ad Arianna Errigo, poi la febbre, un presunto calcolo renale e la paura di non riuscire a recuperare prima di poter far vedere ancora una volta tutto il suo valore nel salto in alto. Tanti dubbi, molto malessere, cheha provato a gestire per essere presente al massimo delle sue possibilità nella qualifica della sua specialità atletica del 7 agosto.