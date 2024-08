Odore di gas in strada Scatta l’allarme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Fortedi gas per. Alle 22.30 di lunedì i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, i carabinieri e il sindaco di San Colombano al Lambro, Alessandro Granata si sono precipitati in via Steffenini. Alcuni passanti hanno infatti segnalato un fortedi gas. I pompieri, insieme ai tecnici della ditta del gas, hanno lavorato sodo per individuare la falla e fare le prime valutazioni. Dopo l’intervento provvisorio, infatti, vista l’entità ridotta dell’accaduto, si è però deciso di posticipare tra qualche mese l’intervento definitivo di ripristino quando si dovrà lavorare anche nel punto in cui è stata individuata la perdita lunedì sera. "Così si eviterebbe una doppia chiusura della, riducendo i disagi per i residenti“- ha spiegato il primo cittadino banino. P.A.