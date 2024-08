Modifiche alla Data di Uscita di Here di Robert Zemeckis con Tom Hanks

Leggi tutta la notizia su mistermovie

il nuovo film di Robert Zemeckis, uscirà prima del previsto, arrivando nelle sale il 1° novembre 2024 anziché il 15 novembre 2024 come inizialmente annunciato. Questa pellicola rappresenta una delle più attese reunion cinematografiche, riunendo Tom Hanks con Tom Hanks e Robin Wright, dopo il loro lavoro iconico su Forrest Gump. Nuova data di uscita per Here con Tom Hanks

Il film del regista Robert Zemeckis è basato sulla graphic novel del 1989 di Richard McGuire e offre una narrazione unica concentrata su un singolo appezzamento di terra. La storia abbraccia secoli, mostrando i drastici cambiamenti che il tempo può portare. Una particolarità del film è che la telecamera non si muove mai, mantenendo la narrazione in un unico luogo, il che aggiunge una dimensione drammatica e innovativa alla storia.