Medici di famiglia l’esito del nuovo bando | assegnati 31 posti Rimane in sofferenza la Val Seriana

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Val. È stato pubblicato nei giorni scorsidell’ultimoper “incarichi di assistenza primaria” negli ambiti carenti dell’intero territorio bergamasco. Complessivamente erano 62 ivacanti, un dato che evidenza la preoccupante carenza didina generale. Il risultato delha riempito la metà esatta deida coprire (31) nelle aree di competenza delle tre Asst orobiche (Papa Giovanni XXIII, Bergamo Ovest e Bergamo Est). La competenza delle Cure primaria lo scorso gennaio è passata proprio alle aziende sociosanitarie territoriali. Ilregionale mirava a coprire i 1.349vacanti in tutta la regione Lombardia. Per quanto riguarda l’Asst Papa Giovanni XXIII 7 candidati hanno accettato l’incarico per altrettanti ambiti.