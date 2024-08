LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Pellacani seconda in classifica Bertocchi dodicesima dopo tre tuffi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 16.21: Purtroppo ha sbagliato Chiara. Solo 40 punti per l’azzurra che sale a 234.70. La qualificazione non è a rischio. 16.18: Tocca a Chiara. Doppio e mezzo rovesciato carpiato 16.15: Chang Yani si porta a 245.75i 72 punti con il doppio e mezzo rovesciato. 16.12: Fantastico triplo e mezzo avanti carpiato di Maddison Keeney. 69.75 per l’australiana che si porta a 255.75. 16.10:tre rotazioni la cinese Chen Yiwen è in testa alla(210.00), ma è seguita da una fantastica Chiara(194.20).Elena(175.80). 16.07: La cinese Chen Yiwen si porta in test allacon 210.00. Ci sono 66 punti con il doppio e mezzo rovesciato. 16.04: Si poteva fare qualcosa in più per. L’azzurra sporca l’entrata e conquista 54.00 punti.