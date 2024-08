LIVE Nuoto artistico Olimpiadi Parigi in DIRETTA | arriva il momento dell’acrobatica l’Italia parte dal settimo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della terza giornata delalledi2024. Dalle ore 19.30 partirà la routine acrobatica, terza prova che assegnerà le medaglie a squadre di questi Giochi Olimpici. Sembra tutto apparecchiato per quello che sarebbe il primo oro per la Cina. Le asiatiche hanno dominato sia la routine tecnica che quella libera e sono primissime con il punteggio di 712.4455: quasi settanta punti di margine sugli Stati Uniti secondi e oltre settantotto sulla Spagna, alterza in classifica. Purtroppodi Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, il capitano Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino si ritrova aldopo le prime due prove.