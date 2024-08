LIVE Inter-Al Ittihad 0-2 | si ricomincia prendendo ancora gol

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024)-Alè la quinta amichevole precampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida l’Al-allenato da Laurent Blanc. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.30, si gioca all’U-Power Stadium di Monza.-AL0-2 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 52’ Dimarco crossa, Fabinho salva a centro area. Orrore di Bisseck che perde la prima palla della ripresa, su tiro di Ahmed Alghamdi para Sommer ma Diaby è il primo ad arrivare sulla respinta e fa gol. Malissimo. 46’ GOL DELL’AL-DIABY. 21.36 RIPRESA! 21.34 Tutto pronto, non ci saranno ulteriori cambi. Primo tempo purtroppo complicato per l’, che chiude in svantaggio a Monza. Segna Diaby, con la difesa che più volte si è fatta infilare.