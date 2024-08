Lite condominiale finisce a calci e morsi | tutta colpa di un sacchetto della spazzatura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Vicenza, 7 agosto 2024 – È degenerata auna banalesui sacchetti. Per dividere gli abitanti inviperiti, sono dovuti intervenire perfino gli agentipolizia. È successo ieri sera in una palazzina di Vicenza. Tutto è iniziato con un condomino ‘indisciplinato’ e, in poco tempo, il diverbio ha fatto scattare l’ira dei vicini di casa. Uno di loro è finito in ospedale, ferito dal vetroporta di ingresso sfondata. Cosa è successo L'episodio è avvenuto intorno alle 21.50 di ieri, in Strada Marosticana, dove gli agenti delle Volanti sono stati chiamati in seguito alla segnalazione di unascoppiata per strada. Secondo quanto accertato, l'alterco è nato da alcune critiche sull'errato posizionamento di alcuni sacchetti dei rifiuti nei pressi del raccoglitore comunale.