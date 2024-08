Inchiesta Comune Caserta verso invio Commissione d’accesso per fare luce su eventuali condizionamenti camorristici

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Dopo la bufera giudiziaria del giugno scorso, aldisarebbe imminente l'arrivo di unainviata dal Viminale che facciasudi carattere camorristico nell'ente locale guidato dal sindaco Pd Carlo Marino, che non è indagato. Lo scrive oggi "Il Mattino", indicando settembre come mese per l'inizio dell'ispezione. La prefettura dinon ha ancora ricevuto nessun atto ufficiale dal ministero dell'Interno, ma da giorni si rincorrono indiscrezioni insistenti al riguardo.