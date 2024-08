I compiti delle vacanze non vanno dati ai bambini ma a chi li educa | genitori e docenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Leggo in questi giorni diche si ritrovano a fare i, di ragazzini che devono passare il loro tempo sotto l’ombrellone a far finta di fare gli esercizi sugli articoli determinativi e indeterminativi, diche barattano un’ora di Play o di Roblox in cambio di mezz’ora dial giorno. Credo che inon debbano assolutamente essere aboliti, ma dovrebbero esserea mamme, papà e ai. Potrebbe sembrare un’ironia ma il prossimo anno (io che non do maiper l’estate) son tentato di compilare un vademecum perperché trascorrano un tempo di vacanza dove il far niente (vacare) serva per dedicarsi intensamente a fare qualcosa.