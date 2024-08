Ho rivisto il mio cane morto alla finestra della nostra vecchia casa è stato surreale | il racconto virale su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La morte del proprio animale domestico è uno dei traumi più importanti che una persona deve affrontare nella propria vita. E poterlo rivedere a distanza di anni, anche solo per un attimo, può riportaremente dei dolcissimi ricordi. È successo a una ragazza, Jen, che è riuscita a rivedere il suograzieStreet View di Google Maps. La donna aveva deciso di usare l’applicazione per rivedere la suae rivivere quei momenti di quando, giovanissima, trascorreva le giornate insieme ad Ice, il suo Staffordshire bull terrier incrociato a un dogo argentino. E mentre gioiscevista di quellae dei ricordi ad essa collegati, Jen nota un particolare che le fa fermare il cuore per qualche breve istante. Affacciatodel piano terra, infatti, c’è proprio Ice che guarda con curiosità ciò che accade all’esterno dell’abitazione.