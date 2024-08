Guida TV Sky Cinema e NOW | Succede anche nelle migliori famiglie Mercoledi 7 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Stasera, Skypropone una selezione eclettica di film per tutti i gusti. Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi guardare "", una commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Il film segue tre fratelli che, dopo la morte del padre, cercano di impedire le seconde nozze della madre, dando vita a una serie di equivoci e segreti di famiglia. Su SkyDue HD, allo stesso orario sul canale 302, c'è "Rifkin's Festival", una commedia diretta da Woody Allen con Gina Gershon e Louis Garrel. La trama ruota attorno a un ex insegnante diche accompagna la moglie al Festival di San Sebastian e si confronta con le proprie vicissitudini.