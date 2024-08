Francesco Facchinetti la confessione che preoccupa i fan | Se esco vivo da…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Le parole dihanno fattore i fans. Il figlio dello storico cantante dei Pooh si troverebbe in difficoltà. I fans sono precipitati nel panico dopo le parole diil quale avrebbe lasciato chiaramente intuire di trovarsi in una situazione estremamente difficile in questo periodo. Cerchiamo di capire meglio cosa sta accadendo. Le parole dihanno fattore i fans -(foto IG@fra)- Cityrumors.itClasse 1980, tutti conosciamo bene, primogenito dello storico cantante dei Pooh, Roby, seguendo le orme del celebre papà, è entrato presto nel mondo dello spettacolo e si è dato da fare come Dj, rapper, cantautore ma anche come presentatore televisivo.