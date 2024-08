Fastweb down in Italia | utenti disperati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Problemi su retemobile oggi in. Il maggiore disservizio sembra legato alla navigazione su internet. Le uniche notizie ufficiali dall’azienda giungono su X con una risposta a chi si rivolge disperato aHelp. Questa: “Ciao, è in corso un disservizio mobile a livello nazionale. I tecnici stanno lavorando al fine di individuare la causa e risolvere al più presto. Saluti”Stando ai dati raccolti dadetector, sito che monitora i disservizi, i problemi sono cominciati dopo le 15 circa. Tra le città da dove arrivano le principali segnalazioni Napoli, Milano, Roma, Bologna, Torino, Genova, Bari, Firenze e Padova. I problemi più segnalati nell’80% dei casi riguardano Internet mobile, nel 13% blackout totale, mentre nell’8% dei casi è la connessione fissa ad avere problemi. Ciao, è in corso un disservizio mobile a livello nazionale.