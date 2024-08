Compleanno con sorpresa per il piccolo Giorgio | una festa organizzata dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) AGI - Il, con i suoi occhi scintillanti di entusiasmo, ogni volta che vedeva passare una macchina deidoveva per forza fermarla. Per lui, i militari sono sempre stati dei veri eroi. Oggi, nel giorno del suo quarto, il sogno diha preso vita in un modo davvero speciale. Idel comando provinciale Bat, in accordo con i genitori del, hanno organizzato unaindimenticabile all'interno della caserma. Stamattinaè stato accolto come una “autorità speciale” da due militari all'ingresso, che gli hanno consegnato un vero berretto dei, immediatamente indossato. Mano nella mano con il maresciallo,ha camminato emozionato fino al piazzale, dove lo attendevano due motociclette Ducati e due autoradio Giulia, complete di equipaggi.