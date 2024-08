Campionati mondiali giovanili IMMAF – Primo giorno di gare

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La prima giornata deiè stata ricca di emozioni, euforia, batticuore, sportività e talento. Atleti provenienti da oltre 19 Paesi, all’interno del gruppo giovanile C, sono saliti sul ring tra le 10.00 e le 18.00 per contendersi la gloria nella Mubadala Arena di Abu Dhabi. Una spettacolare cerimonia di apertura, seguita dai discorsi di S.A. Sheikh Sultan bin Khalifa bin Shakhbut Al Nahyan e del Presidente dell’Kerrith Brown, ha intervallato i combattimenti della fase a gironi della mattina e gli incontri per le medaglie del martedì. 61 medaglie sono state consegnate in grande stile ai nostri atleti provenienti da tutto il mondo.