Bronson Reed sull’attacco a Seth Rollins | Ho schiacciato uno dei golden boys della WWE perché sono io il migliore

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nell’ultima edizione di WWE RAW, Bigha scatenato un assalto spietato contro“Freakin”. Il colosso ha risposto ai fan con un messaggio pungente su X (precedentemente noto come Twitter) dopo aver ricevuto critiche per il suo attacco all’ex campione del mondo. Nell’edizione del 5 agosto 2024 dello show di punta,stava per avere un confronto a suon di colpi contro CM Punk quando Drew McIntyre è intervenuto, provocando il Second City Saint riguardo al braccialetto. Mentre Punk si scagliava contro Drew,ha lanciato un brutale attacco ada dietro. La star australiana ha eseguito sei Tsunami consecutivi che hanno lasciato l’ex campione del mondo a tossire sangue. Il 38enne è stato portato d’urgenza in ospedale per ricevere cure mediche urgenti. I fan online hanno criticato NXT North American Champion per aver attaccato