Belen Rodriguez si è conclusa la storia con Angelo Gaivano | l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024): nella tormentata vita amorosa della showgirl argentina si sarebbe concluso il capitolo, con il quale era stata avvistata negli ultimi mesi a seguito della fine della relazione con Elio Lorenzoni.è di nuovo single: finita la relazione conLa 39enne, pronta al ritorno sul piccolo schermo con due nuovi programmi che la vedranno al timone sui canali discovery sembra secondo rumours che sia apparsa in una località a lei molto cara, Albarella, come si evince dagli scatti presenti sul web. Ed al suo fianco non ci sarebbe più l’ingegnere di Agrigento: ad arricchire il gossip ci ha pensato Diva e Donna, che annuncia la rottura tra i due. “è tornata single.