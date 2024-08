Auto si schianta su guardrail e finisce nel canale | è strage di bambini 9 morti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un drammatico incidente stradale ha colpito la contea di Palm Beach, in Florida, portando alla morte di nove persone tra cui sei. L’incidente è avvenuto la sera del 6 agosto, quando un’è uscita di strada e si è ribaltata in unvicino a Belle Glade. L’incidente Il veicolo, un fuoristrada, stava percorrendo la Hatton Highway in direzione ovest quando, per ragioni ancora da determinare, il conducente non è riuscito a prendere una curva a sinistra. Secondo il rapporto dell’incidente stilato dall’ufficio dello sceriffo di Palm Beach, l’ha colpito unprima di ribaltarsi nel. Lerità hanno iniziato a ricevere le prime segnalazioni intorno alle 19:30 (ora locale), con i soccorritori che hanno trovato il veicolo capovolto, con solo le ruote visibili.