(Di mercoledì 7 agosto 2024), in cerca di soluzioni per modernizzare la propria flotta aerea senza incorrere in sanzioni internazionali, ha deciso di abbandonare la Russia e rivolgersi alla Cina per l’acquisto di nuovi aerei da caccia. Questa scelta segue una lunga tradizione di alternanza tra fornitori occidentali e russi, strategia adottata per mantenere un equilibrio politico e militare. Tuttavia, a causa delle recenti difficoltà della Russia nel fornire equipaggiamenti, il comandante dell’Aeronautica Militare egiziana, il generale Mahmoud Fouad Abdel Gawad, ha recentemente incontrato ail generale cinese Chang Dingqiu per discutere la possibile acquisizione dei caccia J-10C e J-31. Storicamente, l’Aeronautica Militare egiziana (Eaf) ha alternato tra fornitori sovietici/russi e occidentali.