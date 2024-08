120 chili di conchiglie sabbia e ciottoli sequestrati ai turisti in partenza dalla Sardegna | ecco perché non bisogna portare via dei ricordini dalle spiagge

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Alzi la mano chi non è mai tornato a casa con qualche conchiglia! Ma attenzione, la pratica non è innocua come si crede, e come dimostra l’ennesimo episodio di “prelevamento” illegalesarde: ben 120traa più di 30tra giugno e luglio al porto di Olbia. Eppure Gepi Cucciari aveva avvisato gli incauti con un video da non perdere. “Volete un ricordo della? Portatevi a casa un vermentino, un pecorino, un bagnino di Olbia. Io l’ho fatto, mi sono trovata benissimo”, dichiara nel video l’attrice sarda, ripresa davanti al meraviglioso mare della sua isola. Sponsorizzato dall’aeroporto di Olbia, il video fa parte del progetto “Riportami al mare”, varato dallo scalo sardo.