SKY – Napoli obiettivo vendere e allargare l’organico | ecco i giocatori battezzati da Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 6 agosto 2024) Il nuovo allenatore azzurro Antoniodefinisce la rosa:rafforzare la squadra con nuovi acquisti e cessioni strategiche., 6 agosto 2024 – Con l’avvicinarsi del primo impegno ufficiale della stagione, ilsi prepara a scendere in campo contro il Modena sabato 10 agosto per la Coppa Italia. Ma la notizia che sta tenendo banco nelle ultime ore è la definizione della rosa da parte di Antonio, nuovo timoniere degli azzurri. A riferirlo è stato Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, durante un suo recente intervento televisivo. L’asse Lukaku-Osimhen: una combinazione da sogno “La società sta lavorando senza sosta per consegnare ail centravanti che ha espressamente richiesto,” ha dichiarato Modugno. “L’accordo triennale con Romelu Lukaku è ormai in dirittura d’arrivo.