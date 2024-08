Sassuolo per la difesa arriva Lovato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Ceduto Martin Erlic, sostituito da Cas Odenthal, già in campo e in bella evidenza in occasione di Monza-, adesso può partire anche Tressoldi, sul quale ha messo gli occhi il Corinthias ed è pronto a riportarlo in Brasile. Questo almeno suggeriscono la prolungata assenza del centrale brasiliano dalle amichevoli precampionato e soprattutto l’arrivo in neroverde (diamolo per fatto, via) di Matteodalla Salernitana. Che dà spessore all’assunto con il quale l’Amministratore Delegato neroverde Giovanni Carnevali aveva dettato la politica di mercato.