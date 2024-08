Rubiera furto notturno al Mini Market

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024)(Reggio Emilia), 6 agosto 2024 - Agosto, tempo di vacanza, ma non per i ladri, che continuano a mettere a segno furti, in particolare in esercizi commerciali. La scorsa notte è toccato aldi via Giacomo Matteotti a, dove verso le cinque è stato richiesto l’intervento dei carabinieri della locale caserma per un sopralluogo in seguito al. Si è accertato che gli autori del colpo avevano infranto il vetro della finestra del bagno, per poi forzare una porta interna per entrare nel negozio. A quel punto hanno puntato al fondo cassa, portandosi via un bottino del valore di circa settecento euro. Restano inoltre i danni strutturali provocati per poter entrare nel. Si sta verificando si vi siano l’ammanco di altro materiale o attrezzature. Sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di risalire agli autori dell’intrusione notturna.