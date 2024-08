Rottamazione Quater proroga 5 rata al 20 settembre Il Mef conferma

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 6 agosto 2024) Saltano le scadenze naturali del 31 luglio-5 agosto per il pagamento della 5°di. E’ stata ufficialmente approvata ladei versamenti al 152024, che diventa 20se includiamo i 5 giorni di tolleranza. E’ infatti stata approvata la modifica al concordato preventivo biennale, con all’interno lo slittamento di calendario per gli aderenti al piano di definizione agevolata.Laè arrivata con un comunicato stampa del Ministero dell’economia, che fissa la data al 15, ma smentisce la notizia diffusa da alcuni giornali, secondo cui assieme allaci sarebbe stata anche una riapertura dei termini precedentemente scaduti. Invece, dice il Mef, non ci sarà alcuna riapertura. “Ci sarà, in particolare, il differimento al 152024 del termine di pagamento delladella c.d.