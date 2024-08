Posso fare una vita da sogno | le rivelazioni di un’assistente di volo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) L’assistente di, a quanto pare, è il lavoro dei sogni. A rivelarlo Alexandra Cosoff , lavora per Emirates ha rivelato quanto guadagna al mese e i benefit di questo mestiere, ammettendo di“unada”. La donna ha 33 anni e fino al 2014 lavorava come truccatrice e make-up artist; poi, in cerca di uno stipendio più alto e di un’esperienza didiversa, si è candidata per una posizione con Emirates Airlines. In una lunga intervista al portale australiano news.com.au, la 33enne australiana ha spiegato perché oggi non cambierebbe il suo lavoro con nessun altro. Ledi Alexandra Cosoff Cosoff non è più assistente di‘semplice’ ma è supervisor di cabina, dunque il ruolo più alto tra chi svolge questo lavoro. “La compagnia mi paga l’alloggio, ma sono inclusi anche i taxi, la lavanderia e un’assicurazione medica e dentistica.